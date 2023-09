Legionella w przedszkolu w Warszawie. Skażenie wody. Pilna decyzja sanepidu

Od dwóch miesięcy nie wrócił do domu. Bliscy nie tracą nadziei

Legionella w Warszawa. Skażona woda w przedszkolu

Bakteria legionelli dotarła do Warszawy. Jej obecność potwierdzona została w wodzie w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, które mieści się przy ul. Sempołowskiej w Śródmieściu. O sytuacji placówka poinformowała na swojej stronie internetowej.

"Przeprowadzone badania wody na okoliczność występowania bakterii Legionella wykazały pozytywny wynik. Przedszkole ściśle współpracuje z Sanepidem i wykonuje jego zalecenia. Legionellą nie można się zarazić od chorego człowieka ani nawet pijąc skażoną wodę. Do zakażenia dochodzi TYLKO poprzez wdychanie aerozolu skażonej wody. To oznacza, że w warunkach przedszkolnych zakażenie może wystąpić tylko biorąc prysznic" – przekazała dyrekcja przedszkola.

Wśród zaleceń sanepidu, który ma przestrzegać przedszkole znalazło się m.in. zamknięcie natrysków na 7 dni, rozkręcenie pryszniców i chemiczna dezynfekcja, a także powtórzenie badań za 7 dni.

Jak dodała dyrekcja w komunikacie, ponieważ w placówce istnieje techniczna możliwość podgrzania wody do temperatury 70 stopni Celsjusza, w której bakteria legionelli ginie, takie przegrzanie wody zostanie przeprowadzone w czwartek, 7 sierpnia.

Legionella w przedszkolu w Warszawie

Mimo stwierdzenia obecności legionelli w wodzie, przedszkole przy ul. Sempołowskiej nie zostało zamknięte. "Dzieci w naszej placówce są bezpieczne i mile widziane jutro i w kolejnych dniach" -przekazała dyrekcja placówki.

Czym jest legionelloza?

Legionelloza to choroba układu oddechowego wywołana przez bakterię Legionella. Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu. Co ważne, choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody oraz z człowieka na człowieka.

Do tej pory odnotowano 166 potwierdzonych przypadków zakażeń legionellą. Najwięcej w Rzeszowie - 112 i powiecie rzeszowskim - 38. Pozostałe 16 przypadków dotyczy innych powiatów. Jak podał w środę, 6 sierpnia, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka, zmarło już 21 osób z potwierdzonym zakażeniem bakterią legionella. U wszystkich zmarłych osób odnotowano choroby współistniejące.