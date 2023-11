Strach na osiedlu w Warszawie. "Boimy się wchodzić pod prysznic"

Legionella zaatakowała blok na Bródnie. Administracja ostrzega, mieszkańcy panikują

Na początku listopada w klatkach bloku przy Rembielińskiej 8A w Warszawie wywieszono kartki z przerażającą informacją. – W związku z przekroczeniem norm bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody w budynku administracja informuje, że zabrania się korzystania z pryszniców do odwołania – czytamy w komunikacie podpisanym przez dyrektora osiedla, Andrzeja Gawlika.

Mieszkańcy są przerażeni. Załamują ręce i opowiadają o strachu, który towarzyszy im w codziennym życiu. – Boimy się. Słyszeliśmy o tym, co działo się na Podkarpaciu. Ze względu na to, że należę do grupy ryzyka, muszę uważać – zaczęła opowiadać Dobrosława Brześkiewicz (70 l.). – Część z moich koleżanek nie została o tym poinformowana. Sama kartka, dla osób niewychodzących z mieszkań, nie wystarczy – grzmi kobieta i wskazuje na problem z komunikacją pomiędzy lokatorami a administracją osiedla. – Żeby się umyć gotuję wodę kupioną w sklepie i wlewam do miski. Innej możliwości teraz nie mamy – dodaje załamana Stanisława Chołuj (64 l.).

O koszmarze mieszkańców został poinformowany również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Sanepid przekazał, że „odpowiedzialnym za doprowadzenie wody do zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest zarządca budynku”.

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu administracji osiedla, instalacja ciepłej wody miała być oczyszczona i zdezynfekowana. Mieszkańcy czekają – mają nadzieję – na kolejne, lepsze informacje.

Czym jest legionelloza?

Legionelloza to choroba układu oddechowego wywołana przez bakterię Legionella. Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu. Co ważne, choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody oraz z człowieka na człowieka.

Gdzie występuję ta bakteria? Bytuje tam, gdzie występuje ciepła woda (od 20 do 50 stopni Celsjusza). Można ją spotkać w takich miejscach jak: prysznice, krany, baterie umywalkowe, wanny z hydromasażem, baseny, klimatyzatory, nawilżacze powietrza, fontanny i kurtyny wodne, myjnie samochodowe oraz dializatory.