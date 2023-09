Ważny komunikat mazowieckiego Sanepidu. Woda nie nadaje się do spożycia!

Nawet Niemcy je likwidują, a Warszawa... chce wprowadzić. Kierowcy wściekną się jak nigdy dotąd. Czy da się to zatrzymać?

Pruszków. Sanepid wydał ostrzeżenie. Woda w kranie skażona bakteriami!

Sanepid wydał ostrzeżenie w piątek, 8 września, i od tamtej pory mieszkańcy nie mogą korzystać w pełni z wody dostarczanej przez wodociągi. Badania wykazały, że na terenie gmin Otrębusy i Kanie w wodzie znalazły się bakterie E. Coli. Spożywanie skażonej wody może wywołać zatrucie. Woda nadaje się natomiast np. do mycia podłóg i spłukiwania toalet.

Jak wynika ze wpisów zamieszczanych w mediach społecznościowych przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, do miejscowości, których dotyczy problem woda dowożona jest beczkowozami. - Szanowni Państwo, informujemy, żę w związku z zaistniałą sytuacją w miejscowości Otrębusy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym , ul. Piaseckiego 2 oraz w miejscowości Kanie, obok stacji WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa, red.) zostały podstawione beczkowozy z wodą nadającą się do spożycia po przegotowaniu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności! - czytamy w jednym ze wpisów. Nie wiadomo ile potrwa przywracanie wody do normy.

Skażona woda na Mazowszu

To nie jedyny przypadek w ostatnim czasie. W warszawskim przedszkolu wykryto bakterie Legionelli. Zatrucie nią spowodowało na terenie Polski do dnia 8 września 22 zgony.