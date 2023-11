Leżała w tunelu na schodach. "Ciągle przysypiała, miała zaburzenia mowy"

Wybuch bomby rozerwał go na strzępy. Nie żyje młody chłopak. Jego kolega trafił do szpitala

Warszawa. Leżała na schodach w tunelu przy Dworcu Wschodnim

Strażnicy miejscy podczas niedzielnego patrolu (12 listopada) otrzymali informację, że w tunelu leży ktoś na schodach. We wskazanym miejscu strażnicy zastali młodą kobietę siedzącą na schodach w towarzystwie patrolu policji. Mieszkanka spod grodziskiej wsi nie była w stanie sama wstać, ciągle przysypiała, miała zaburzenia mowy. Mimo wszystko nikt nie wyczuł od niej woni alkoholu. Strażnicy pomogli 23-latce przejść do radiowozu. Po drodze wyrzuciła za sobą fajkę, której używa się do palenia marihuany. Zauważyli to funkcjonariusze i zabezpieczyli przedmiot.

– Przed wejściem do radiowozu kobietę skontrolowano, a w jednej z kieszeni ujawniono złożoną maseczkę higieniczną, a w niej susz roślinny o kolorze brunatno-zielonym – poinformowali strażnicy miejscy.

Zatrzymaną kobietę przewieziono na komisariat, gdzie potwierdzono, że susz, którą miała przy sobie to marihuana.