W fotelu leżały zwłoki młodego mężczyzny. Na ratunek było za późno

Warszawa, Praga-Południe. W budynku znaleziono zwłoki człowieka

Pierwsze informacje o tej makabrze przekazał w mediach społecznościowych „Miejski Reporter”. Jak czytamy, przy ul. Targowej 16 przechodzień w pustostanie ujawnił ciało mężczyzny. Według ustaleń reportera, denat miał około 35 lat. – Potwierdzamy takie zgłoszenie. Wiadomość dostaliśmy telefonicznie. Policjanci prowadzą swoje działania w sprawie, nie ustalona jest jeszcze tożsamość denata – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Joanna Węgrzyniak z praskiej policji.

Funkcjonariusze pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. Sytuacja miała miejsce 12 listopada w niedzielę.

Ostatnio taka masakra rozegrała się również we wtorek, 3 października. Przy ul. Lubelskiej zaroiło się od służb ratunkowych. W opuszczonym budynku przy torach odnaleziono zwłoki. Przerażającego odkrycia dokonał kolega ofiary. Doznał szoku, kiedy zobaczył sztywne ciało swojego znajomego. Z nadzieją, że jest szansa na ratunek, wyciągnął go przed budynek. Niestety na to było już za późno. Lekarz stwierdził zgon. – Mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie – mówiła wówczas Węgrzyniak.