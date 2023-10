Tajemnicza śmierć w Pruszkowie. Zwłoki mężczyzny znalezione w mieszkaniu. To było zabójstwo?

Pruszków. Zwłoki mężczyzny znalezione w mieszkaniu

Informacje o makabrycznym odkryciu potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Monika Orlik z policji w Pruszkowie. - Po godz. 17 prowadziliśmy czynności w związku z ujawnieniem zwłok w jednym z mieszkań pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie - przekazała. Niewykluczone, że w nocy z niedzielę na poniedziałek (29/30 października) doszło do zabójstwa!

- Ze wstępnych ustaleń wynika, iż niewykluczony jest udział osób trzecich w zdarzeniu. Prokurator polecił przeprowadzić sekcję zwłok, która powinna zostać przeprowadzona w najbliższym czasie - poinformował nas z kolei prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Z uwagi na trwające intensywne czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyny śmierci mężczyzny, udzielnie bliższych informacji w tej chwili nie jest możliwe - zaznaczył.

Makabryczny finał libacji alkoholowej?

Naszemu reporterowi, który był na miejscu zdarzenia, udało się porozmawiać z sąsiadami. Nie mają oni dobrego zdania o mieszkańcach lokalu, w którym znaleziono zwłoki. Mówią o odbywających się tam często głośnych imprezach zakrapianych alkoholem.

To właśnie podczas jednego z takich spotkań towarzyskich miało dojść do awantury, w wyniku której zginął mężczyzna. Nieoficjalne informacje mówią, że został on brutalnie pobity, co miało skutkować jego śmiercią. Tych informacji na razie nie potwierdzają służby. Prawdy o tym, co wydarzyło się nocą przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie, dowiemy się po zakończeniu śledztwa.