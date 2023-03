Warszawa. Ludzkie zwłoki leżały na chodniku

Makabrycznego odkrycia przechodnie dokonali we wtorek (28 marca). Ciało leżało na chodniku przy ul. Janinówka na Targówku Mieszkaniowym. Na zdjęciach widać zmarłego, którego służby przykryły kocem termicznym. Zmarły, to najprawdopodobniej mężczyzna. Jak ustalił nasz reporter, policjanci wezwali na miejsce rodzinę. Nie wiemy jak doszło do tej tragedii.

Warszawa. Zwłoki leżały pod blokiem

Tego samego dnia do równie makabrycznych scen doszło przy ul. Rozłuckiej na Pradze-Północ. Pod blokiem leżał nieprzytomny mężczyzna. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 60-letniego mężczyzny.

Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Joanna Węgrzyniak, na miejscu tragedii policjanci wykonywali standardowe czynności. Nic nie wskazywało na to, by do śmierci 60-latka doprowadziło działanie osób trzecich. Jak dodała policjantka, nieznana była dokładna przyczyna śmierci mężczyzny.

O śmierci mężczyzny poinformowała facebookowa strona "Praga Południe na sygnale". Z informacji przez nią zamieszczonych wynika, że 60-latek wyszedł z bloku i nagle upadł na chodnik. Niestety, już się nie podniósł. Więcej przeczytasz TUTAJ.