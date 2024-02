11-miesięczna dziewczynka traciła przytomność. Liczyła się każda sekunda

Mława. Policjanci eskortowali samochód z tracącym przytomność dzieckiem

Policjanci z Mławy stanęli na wysokości zadania. Uratowali życie 11-miesięcznej dziewczynki, która nagle zaczęła się dusić i tracić przytomność. Jej zrozpaczeni rodzice nie czekając na pogotowie, wezwali na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji. Dyżurny niezwłocznie zorganizował eskortę dla samochodu z dzieckiem, który jak najszybciej planował dotrzeć do szpitala.

Patrol ruchu drogowego szybko interweniował, eskortując gnający pojazd na krajowej siódemce. Dzięki natychmiastowej pomocy, dziewczynka została ocalona, a z jej dróg oddechowych usunięto ciało obce.

− Gdy emocje opadły, rodzice ponownie zadzwonili do mławskich policjantów. Tym razem po to, by podzielić się wiadomością, że ich dziecko ma się już dobrze i podziękować za natychmiastową, skuteczną pomoc − podsumowała akcję ratunkową asp. szt. Pawłowska.