Dramatyczny wypadek pod prysznicem. Kobiecie musiała pomóc straż. Ewakuował ją śmigłowiec

Lipków. Strażacy ewakuowali kobietę spod prysznica

Dramatyczna akcja miała miejsce w poniedziałkowy poranek. Ratownicy dostali pilne zgłoszenie do jednego z domów w Lipkach na Mazowszu. 74-letnia kobieta zasłabła pod prysznicem i nie mogła się wydostać. - Ratownicy pogotowia nie byli w stanie jej ewakuować z uwagi na znaczą wagę. Dlatego wezwali na miejsce straż pożarną – mówi w rozmowie z „Super Expressem” oficer Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim st. kpt. Kazimierz Jaworski. W akcji uczestniczyli strażacy z JRG Błonie oraz druhowie OSP Stare Babice.

Gdy poszkodowaną udało się wydostać, na miejsce przyleciał wezwany śmigłowiec ratunkowy. 74-latka trafiła pilnie do szpitala. Potwierdza to rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Pacjentka została zabrana do szpitala w Warszawie – przekazała Justyna Sochacka.