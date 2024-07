Lody i ser za darmo! Lidl otwiera nowy sklep w Warszawie!

Lidl codziennie rozwija sieć sklepów w Polsce. Już w najbliższy czwartek firma otwiera w Warszawie nowy sklep. Ten, stanął przy ul. Radzymińskiej. Jak przekazali przedstawiciele spółki, otwarcie drzwi zaplanowano na godzinę 6 rano.

− W nowo otwartych sklepach klienci znajdą wysokiej jakości artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów − przekazała Agnieszka Frątczak-Zientarska w komunikacie prasowym.

W dniu otwarcia nowego Lidla przy ul. Radzymińskiej w Warszawie dla klientów przygotowano specjalne promocje. – Jako Lidl Polska rozwijamy sieć naszych sklepów, zapewniając szeroką gamę produktów wysokiej jakości w niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Ponadto zachęcamy do pobierania naszej bezpłatnej aplikacji Lidl Plus, dzięki której klienci mogą korzystać z dodatkowych kuponów, akcji promocyjnych oraz opcji płatności mobilnej Lidl Pay. Cieszymy się, że otwierając nowe placówki, tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska, jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Director of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Specjalne promocje dla nowych klientów. Dostaniecie ser i lody za darmo!

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 314 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1231 mkw. W obiekcie zatrudniono 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 23, a w niedziele handlowe od 8 do 20. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 84 miejsc parkingowych. Będzie to 49 sklep sieci w Warszawie.

To jednak nie wszystko, jak słyszymy, dla klientów nowego Lidla przygotowano specjalne promocje. Przy zakupie jednego opakowania lodów familijnych Grycan, drugie otrzymacie za darmo. Identyczna promocja dotyczy zakupu dwóch opakowań Mozzarelli firmy Pilos − w tym przypadku dwa kolejne otrzymacie za darmo!

