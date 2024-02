Poszliśmy do Biedronki i do Lidla w Warszawie. Klienci zwracają uwagę na jeden szczegół. Aż osłupieli!

Lidl i Biedronka walczą o klientów. Wojna cenowa w dyskontach

Litrowe mleko w Lidlu za 1,59 zł, 10 jaj w Biedronce za 2,99 zł (a po kilku godzinach w Lidlu za 2,69 zł), kawa Nescafe za 6,99 zł, parówki za 1,49 zł, ser żółty za 1,22 zł. Dwa największe dyskonty w Polsce - Lidl i Biedronka z każdą nową ofertą szokują klientów jeszcze bardziej. Ale nie tylko promocje z gazetki stają się przedmiotem dyskusji, bo promocje wprowadzane są teraz w zasadzie z godziny na godzinę. Już na początku stycznia Biedronka obniżyła regularne ceny 60 produktów, na to odpowiedział Lidl i obniżył ceny aż 300 swoich produktów. Z każdym kolejnym krokiem jest tylko taniej i taniej i taniej.

Jakby tego było mało, sklepy zaczęły walczyć również na gruncie marketingowym. Pojawiły się smsy przysyłane do klientów Biedronki, w których była informacja, że są tańsi niż Lidl. Później uszczypliwe komentarze ze strony Lidla w reklamach w radiu i telewizji, w których lektor podkreślał, że to w Lidlu jest taniej. Aż w końcu napisy na paragonach drukowanych po zakupach. Z każdej strony do klientów krzyczy napis „Mamy taniej niż…”.

ZOBACZ JAKIE SĄ CENY W BIEDRONCE I LIDLU - PROMOCJE 21.02.2024:

Promocje Biedronki i Lidla. Zapytaliśmy klientów w Warszawie, co o tym myślą

W środę, 21.02.2024, gdy pojawiła się informacja o promocjach na ser żółty i mleko ruszyliśmy do Biedronki i Lidla. - Nie wiem gdzie to zmierza. Dobrze, że są niższe ceny, bo ja jako klient na takiej rywalizacji gigantów korzystam – powiedział Janusz Pawłowski (75 l.), klient Lidla.

i Autor: Marek Kudelski / Super Express Biedronka drukuje informacje na paragonach, że jest tańsza od Lidla

i Autor: Marek Kudelski / Super Express - Nie wiem gdzie to zmierza. Dobrze, że są niższe ceny, bo ja jako klient na takiej rywalizacji gigantów korzystam – powiedział Janusz Pawłowski (75 l.), klient Lidla

- Zauważyłam ostatnio szokujące obniżki cen. Walka dużych firm jest na plus dla klientów – stwierdziła Teresa Wrzostek (68 l.), kupująca w Biedronce. Zapytaliśmy przedstawicieli obu sieci, skąd wynikają tak duże promocje. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

i Autor: Marek Kudelski / Super Express - Zauważyłam ostatnio szokujące obniżki cen. Walka dużych firm jest na plus dla klientów – stwierdziła Teresa Wrzostek (68 l.), kupująca w Biedronce.

"Super Express" dostępny w obu dyskontach

Różne produkty można kupić w obu sieciach w różnych cenach. „Super Express” można kupować niemal we wszystkich najpopularniejszych sieciach handlowych. Nasze gazety znajdziecie także w Biedronce i Lidlu. W tej samej cenie.

Poszliśmy do Lidla i Biedronki w Warszawie. Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.