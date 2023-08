Rewolucja w Lidlu. W sklepach zauważalna zmiana. "W trosce o komfort"

Lidl Polska znów zaskakuje nowościami. W ostatnim czasie w sklepach w Warszawie, we Wrocławiu, a także w Małopolsce wprowadzono zauważalne zmiany, które przełożą się na komfort klientów. Niektórzy przyznają wprost - to prawdziwa zakupowa rewolucja! Co zmieni się w sklepach Lidla?

Sieć postanowiła wdrożyć nowoczesne rozwiązanie, które funkcjonuje już m.in. w sklepach tej sieci na zachodzie, m.in. w Niemczech czy Hiszpanii. Tradycyjne papierowe etykiety z cenami zostały zastąpione elektronicznymi cenówkami. To prawdziwy przełom! - Dzięki temu klienci zawsze mają dostęp do aktualnych cen i mogą podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe - przekonują przedstawiciele Lidl Polska. Jak działa system elektronicznych cenówek?

Przy każdym produkcie pojawiły się wyświetlacze, które swoim wyglądem przypominają czytniki e-booków. System jest zintegrowany z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie ma już konieczności zmian papierowych cen, a klienci mogą być pewni, że nie zostaną wprowadzeni w błąd, bo cena zawsze jest aktualna.

Błędne ceny w Lidlu, klienci się wściekli. Teraz będzie tylko lepiej

Wcześniej wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że cena produktu w kasie, różniła się od tej na półce na niekorzyść klienta.

- Na wyświetlaczach znajdują się różne istotne informacje dla klienta, np. o dodatkowych obniżkach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznych oznaczeń cenowych można zaoszczędzić nawet 120 ton papieru rocznie - przekonuje biuro prasowe Lidla.

Obecnie e-cenówki zostały wdrożone we wszystkich sklepach w Poznaniu oraz licznych placówkach w Warszawie, we Wrocławiu, a także w sklepach sieci w województwie małopolskim. Do końca sierpnia system ma zostać wprowadzony we wszystkich sklepach Lidl.