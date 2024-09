i Autor: Pixabay; TikTok:@marzena539 Wołomin. Łoś na placu zabaw

UPARTY MIESZCZUCH

Beztroski łoś wylegiwał się na placu zabaw w Wołominie. Co wywożą go do lasu, wraca do miasta

Mieszkańcy jednego z osiedli w Wołominie zastali na placu zabaw niecodzienny widok. Olbrzymi łoś beztrosko wylegiwał się obok bujawek, za nic mając sobie obecność gapiów. Później wesoło podgryzał liście młodych drzewek zasadzonych obok chodnika pod blokiem. Okazuje się, że łoś jest dobrze znany służbom Wołomina. Co wywożą go do lasu, uparciuch wraca do miasta!