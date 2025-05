LOT uruchamia nowe połączenie z Warszawy. To będzie hit wakacyjny!

Myśleli, że to zabawa, a skończyło się dramatem! 18-latek spadł z maski auta w Żyrardowie

LOT rozszerza swoją ofertę o kolejny atrakcyjny kierunek. Pierwszy rejs do Malagi zaplanowano na 15 stycznia 2026 roku. W sezonie zimowym samoloty będą kursować w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele, startując z Warszawy o 10:20. Lot powrotny zaplanowano na te same dni o 15:35. Od 24 lutego częstotliwość wzrośnie do sześciu lotów tygodniowo. Podróż na tej trasie potrwa około 4 godzin.

Malaga to miasto, gdzie słońce świeci przez ponad 300 dni w roku, a średnia roczna temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą przedłużyć lato i cieszyć się ciepłem przez cały rok.

Malaga to miasto z bogatą historią, która odcisnęła swoje piętno na każdej uliczce. Spacerując po mieście, można przenieść się w czasie, podziwiając pozostałości z różnych epok. To także miejsce narodzin Pabla Picassa, światowej sławy artysty i twórcy kubizmu. W Museo Picasso Málaga można podziwiać ponad 200 dzieł mistrza, w tym obrazy, rzeźby i ceramikę. Kolekcja ta powstała dzięki rodzinie malarza, która podarowała lub wypożyczyła eksponaty. To obowiązkowy punkt dla miłośników sztuki.

Plaże Costa del Sol – idealne miejsce na relaks

Costa del Sol, której stolicą jest Malaga, oferuje aż 16 plaż. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: od plaż z egzotyczną roślinnością po te z rozłożystymi palmami, dającymi cień w upalne dni. Wiele z nich posiada status Błękitnej Flagi, co gwarantuje wysoką jakość wody, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko. Najpopularniejsza plaża to La Malagueta, położona przy porcie Muelle Uno. Warto również odwiedzić La Caleta i Bonas del Carmen.

− Otwarcie połączenia do Malagi jest odpowiedzią na realne potrzeby rynku i istotnym krokiem w budowaniu mostów między Polską a Andaluzją. Cały region Costa del Sol od kilku lat cieszy się stale rosnącą popularnością wśród polskich turystów i tylko w ubiegłym roku jako miejsce podróży wybrało go ponad 100 tys. Polaków. Malaga stanowi połączenie śródziemnomorskiego klimatu, niezwykłego dziedzictwa kulturowego i niepowtarzalnego andaluzyjskiego charakteru, co z roku na rok przyciąga kolejnych podróżnych spragnionych słońca, smaków i autentycznych doświadczeń. Jestem przekonany, że nasi pasażerowie pokochają kolejną odsłonę Hiszpanii w naszej siatce połączeń − mówi Robert Ludera, prokurent, dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT.

