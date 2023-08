i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Lotnisko Chopina się zatka! Moment krytyczny za sześć lat

Lotnisko Chopina w Warszawie nagle musiało zostać zamknięte! Pasażerowie natychmiast zostali poproszeni o wyjście z terminalu. Do ewakuacji doprowadził 41-latek z Republiki Południowej Afryki, który próbował wnieść na pokład samolotu do Dubaju granat i naboje! Zajście miało miejsce w poniedziałek, 28 sierpnia, na lotnisku Chopina. Pasażera zatrzymali funkcjonariusze straży granicznej. Mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, gdzie usłyszał bardzo poważne zarzuty.