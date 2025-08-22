Lotnisko Chopina: pilna ewakuacja pasażerów! Co się stało?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-22 9:43

W piątek rano na Lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono pilną ewakuację! Pasażerowie w popłochu opuszczali terminal. Co było przyczyną tego nagłego zamieszania? Sprawdź, co się wydarzyło.

Warszawa. Lotnisko Chopina

i

Autor: Super Express Warszawa. Lotnisko Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina – co wiemy?

Około godziny ósmej rano na oficjalnych profilach Lotniska Chopina w mediach społecznościowych pojawił się komunikat o ewakuacji części terminala. Chodziło konkretnie o strefy B oraz CDE.

Bagaż bez właściciela – przyczyna zamieszania

Jak się okazało, przyczyną ewakuacji był pozostawiony bez opieki bagaż. Taka sytuacja zawsze traktowana jest priorytetowo ze względu na względy bezpieczeństwa.

Służby w akcji – kiedy koniec alarmu?

Obecnie na miejscu pracują odpowiednie służby, które sprawdzają podejrzany bagaż. Lotnisko zapewniło, że poinformuje o zakończeniu działań i przywróceniu normalnego funkcjonowania w kolejnym komunikacie. 

Jak zachować się w przypadku ewakuacji?

Warto pamiętać o kilku zasadach, które mogą ułatwić przetrwanie takich nieoczekiwanych sytuacji na lotnisku:

  • Zachowaj spokój. Panika nigdy nie jest dobrym doradcą.
  • Słuchaj poleceń służb. To oni wiedzą, co robić.
  • Informuj się. Śledź komunikaty lotniska w mediach społecznościowych i na tablicach informacyjnych.
  • Bądź cierpliwy. Takie sytuacje wymagają czasu.
