Lotnisko Chopina: pilna ewakuacja pasażerów! Co się stało?

Ewakuacja na Lotnisku Chopina – co wiemy?

Około godziny ósmej rano na oficjalnych profilach Lotniska Chopina w mediach społecznościowych pojawił się komunikat o ewakuacji części terminala. Chodziło konkretnie o strefy B oraz CDE.

Bagaż bez właściciela – przyczyna zamieszania

Jak się okazało, przyczyną ewakuacji był pozostawiony bez opieki bagaż. Taka sytuacja zawsze traktowana jest priorytetowo ze względu na względy bezpieczeństwa.

Służby w akcji – kiedy koniec alarmu?

Obecnie na miejscu pracują odpowiednie służby, które sprawdzają podejrzany bagaż. Lotnisko zapewniło, że poinformuje o zakończeniu działań i przywróceniu normalnego funkcjonowania w kolejnym komunikacie.

Jak zachować się w przypadku ewakuacji?

Warto pamiętać o kilku zasadach, które mogą ułatwić przetrwanie takich nieoczekiwanych sytuacji na lotnisku:

Zachowaj spokój. Panika nigdy nie jest dobrym doradcą.

Słuchaj poleceń służb. To oni wiedzą, co robić.

Informuj się. Śledź komunikaty lotniska w mediach społecznościowych i na tablicach informacyjnych.

Bądź cierpliwy. Takie sytuacje wymagają czasu.