Lotnisko w Radomiu udawało Nowy Jork w oscarowym hicie. „Jesteśmy dumni”

Egzekucja czterech osób w banku. Mariola, Agnieszka i Ania zginęły od strzału w głowę. To był najbrutalniejszy napad w historii Polski

To była egzekucja

Co się dzieje?

Zabytkowy dwór pod Warszawą popadł w ruinę. Wkrótce zmieni się nie do poznania

Film kręcony w Radomiu dostał Oscara. Lotnisko udostępniło unikalne zdjęcia z kręcenia scen

Najnowsza produkcja Jesse’ego Eisenberga to kameralna i bardzo osobista podróż gwiazdora w głąb rodzinnej historii. Amerykański aktor żydowskiego pochodzenia ma polskie korzenie. Jego przodkowie wyemigrowali do USA z Polski i Ukrainy, a aktor wielokrotnie podczas rozmów z mediami wielokrotnie podkreślał swoje zainteresowanie naszym krajem.

Jego film „Prawdziwy ból”, który w 2024 roku można było zobaczyć w polskich kinach, został nominowany do Oscara w dwóch kategoriach: najlepszy scenariusz oryginalny oraz najlepszy aktor drugoplanowy (Kieran Culkin), i to właśnie w drugiej kategorii zwyciężył.

Unikalność całej produkcji tkwiła w niezwykłym połączeniu polskich krajobrazów z międzynarodową fabułą. Zdjęcia do filmu zrealizowano w różnych lokalizacjach − m.in. właśnie w Radomiu, ale także w Warszawie i Lublinie.

− Film w reżyserii Jesse'ego Eisenberga opowiada historię dwóch kuzynów, którzy wyruszają do Polski, by uczcić pamięć ukochanej babci. Odwiedzając jej rodzinny dom oraz miejsca związane z historią Holocaustu, próbują zgłębić swoje korzenie. Ich podróż niespodziewanie odsłania napięcia i nierozwiązane konflikty, które definiują ich relację. To dla nas ogromna duma, że mogliśmy być częścią tak wyjątkowej produkcji! Czy widzieliście już ten film? Dajcie znać, czy udało Wam się rozpoznać nasze lotnisko na ekranie − skomentowali przedstawiciele Lotniska Warszawa-Radom.

Sami mieszkańcy Radomia nie kryją radości z faktu, że ich miasto stało się częścią historii, która rozbłysła światłami reflektorów Oscara.

− Jesteśmy dumni, że nasze lotnisko mogło stać się częścią tej filmowej historii. Hollywood, zapamiętajcie – Radom jest gotowy na więcej! − czytamy na oficjalnym profilu miasta Radom w mediach społecznościowych.

Lądowanie pierwszego samolotu w Radomiu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.