Ludzkie szczątki na budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy

- W okolicach platformy, na której był ustawiony żuraw, znaleźliśmy szczątki ludzkie. Prawdopodobnie są z czasów II wojny światowej, ponieważ saper znalazł dużo guzików, które miały wojskowy wzór i były przy mundurach z tego okresu – mówił Janusz Kaliszewski, oprowadzając nas po budowie parkingu pod pl. Powstańców Warszawy. - Wezwaliśmy policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora zabrali je do zakładu medycyny sądowej. Tam zostaną dokładnie zbadane – dodał kierownik inwestycji.

Robotnicy znajdywali powojenne niewybuchy

Prace trwają od sierpnia 2022 roku i od tego czasu kilkukrotnie trzeba było je wstrzymywać z powodu niespodzianek. - Znaleźliśmy też cztery powojenne niewybuchy. Za każdym razem trzeba było wezwać służby, a pracownicy musieli opuścić teren. Saperzy wywozili bomby – opowiadał nasz budowlany przewodnik, który podkreślił, że każda taka sytuacja wpływała na harmonogram prac, które przesuwały się o kilka dni.

Bomba podczas wizytacji prezydenta Ukrainy

- Jedną z bomb znaleźliśmy w czasie wizyty w Warszawie prezydenta Ukrainy. Pamiętam jak na teren budowy wszedł mi mężczyzna w ciemnym garniturze i pokazał legitymację Służby Ochrony Państwa. Chciał zobaczyć jaką dokładnie bombę mamy w wykopie i czy zagrozi ona wizytacji prezydenta Zełenskiego – opowiadał Janusz Kaliszewski.

1850 betoniarek woziło beton

Przy okazji naszej wycieczki dowiedzieliśmy się, że budowlańcy z wykopu wydobyli 40 tys metrów sześciennych gruntu. Do budowy użyto około 600 ton stali i 13 tys metrów sześciennych betonu, które przywiozło 1850 betoniarek. Na placu budowy pracuje około 60 pracowników. Kontrakt wart około 85 mln zł mają ukończyć do 20 listopada. Parking ma być gotowy do użytku na początku 2025 r.