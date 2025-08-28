Leo Express to drugi czeski przewoźnik po RegioJet, który wchodzi na polski rynek, oferując pasażerom alternatywę dla dotychczas zmonopolizowanej przez Intercity trasy Warszawa-Kraków. Od 1 marca 2026 roku pociągi tego operatora będą kursować pomiędzy Warszawą a Krakowem, a następnie aż do stolicy Czech − Pragi.
Nowe połączenie to przedłużenie dotychczasowej trasy Kraków-Praga. Dzięki niemu pasażerowie ze stolicy Polski po raz pierwszy zyskają bezpośrednią możliwość podróży aż do Czech bez konieczności przesiadek.
Na trasie pojadą nowoczesne składy Stadler Flirt, uznawane za jedne z najbardziej komfortowych w Europie. W standardzie podróżni znajdą klimatyzację, przestronne wnętrza, szybkie 5G Wi-Fi dostępne bezpłatnie, a także udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością.
Oferta przewoźnika obejmuje kilka klas podróży. Najtańsza będzie Economy, stworzona dla pasażerów szukających oszczędności. Business zaoferuje więcej przestrzeni i dodatkowe usługi, a najwyższy standard − Premium − to zaledwie sześć foteli z indywidualną obsługą, serwisem i napojami alkoholowymi, w tym prosecco.
Rozkład jazdy zakłada dwa kursy dziennie − dzienny i nocny. Obecnie znane są przykładowe godziny: poranny wyjazd z Warszawy o 7:21 i popołudniowy z Krakowa o 14:30 z dalszą trasą do Pragi. W drugą stronę pociąg z Pragi wyruszy o 12:23 i przyjedzie do Warszawy o 21:43. Podróże nocne przewidziano tak, aby dotrzeć do celu we wczesnych godzinach porannych.
Nowe połączenie ma znaczenie nie tylko dla turystów i pasażerów podróżujących regularnie między największymi polskimi miastami, ale również dla współpracy międzynarodowej. Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie, Břetislav Dančák, podkreślił, że otwarcie trasy Warszawa-Kraków-Praga to krok ku zacieśnieniu relacji gospodarczych i turystycznych obu krajów.
Pojawienie się Leo Express na trasie Warszawa-Kraków oznacza koniec monopolu PKP Intercity. A to dopiero początek konkurencji − już we wrześniu na polski rynek wejdzie bowiem inny czeski przewoźnik, RegioJet. Zapowiada on codzienne kursy i dalszą ekspansję, m.in. na trasie Gdańsk-Kraków. Dla pasażerów oznacza to po raz pierwszy realny wybór i alternatywę dla usług krajowego operatora.