Leo Express to drugi czeski przewoźnik po RegioJet, który wchodzi na polski rynek, oferując pasażerom alternatywę dla dotychczas zmonopolizowanej przez Intercity trasy Warszawa-Kraków. Od 1 marca 2026 roku pociągi tego operatora będą kursować pomiędzy Warszawą a Krakowem, a następnie aż do stolicy Czech − Pragi.

Nowe połączenie to przedłużenie dotychczasowej trasy Kraków-Praga. Dzięki niemu pasażerowie ze stolicy Polski po raz pierwszy zyskają bezpośrednią możliwość podróży aż do Czech bez konieczności przesiadek.

Na trasie pojadą nowoczesne składy Stadler Flirt, uznawane za jedne z najbardziej komfortowych w Europie. W standardzie podróżni znajdą klimatyzację, przestronne wnętrza, szybkie 5G Wi-Fi dostępne bezpłatnie, a także udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością.

Oferta przewoźnika obejmuje kilka klas podróży. Najtańsza będzie Economy, stworzona dla pasażerów szukających oszczędności. Business zaoferuje więcej przestrzeni i dodatkowe usługi, a najwyższy standard − Premium − to zaledwie sześć foteli z indywidualną obsługą, serwisem i napojami alkoholowymi, w tym prosecco.

We have launched ticket sales for our new Krakow - Warsaw line!🇵🇱 Starting March 1, 2026, we will operate twice daily on the Prague - Krakow - Warsaw route and back. We will also increase the number of Krakow - Prague services up to 4 per day.🚆🧡@VisitCZ @CZinWarsaw pic.twitter.com/hsj8nOgP3q— Leo Express (@leoexpress) August 27, 2025

Rozkład jazdy zakłada dwa kursy dziennie − dzienny i nocny. Obecnie znane są przykładowe godziny: poranny wyjazd z Warszawy o 7:21 i popołudniowy z Krakowa o 14:30 z dalszą trasą do Pragi. W drugą stronę pociąg z Pragi wyruszy o 12:23 i przyjedzie do Warszawy o 21:43. Podróże nocne przewidziano tak, aby dotrzeć do celu we wczesnych godzinach porannych.

Nowe połączenie ma znaczenie nie tylko dla turystów i pasażerów podróżujących regularnie między największymi polskimi miastami, ale również dla współpracy międzynarodowej. Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie, Břetislav Dančák, podkreślił, że otwarcie trasy Warszawa-Kraków-Praga to krok ku zacieśnieniu relacji gospodarczych i turystycznych obu krajów.

Pojawienie się Leo Express na trasie Warszawa-Kraków oznacza koniec monopolu PKP Intercity. A to dopiero początek konkurencji − już we wrześniu na polski rynek wejdzie bowiem inny czeski przewoźnik, RegioJet. Zapowiada on codzienne kursy i dalszą ekspansję, m.in. na trasie Gdańsk-Kraków. Dla pasażerów oznacza to po raz pierwszy realny wybór i alternatywę dla usług krajowego operatora.

🔥Jadę pierwszym pociągiem Leo Expess z Krakowa do Warszawy. Dzisiaj to tylko przejazd promocyjny, ale od marca 2026 PKP Intercity będzie miało taką konkurencję.💺Zwrócicie uwagę na najwyższą klasę z wielkimi rozkładanymi fotelami.#konkurencja #leoexpress #PKPIntercity #kolej pic.twitter.com/q0Z4MCJWX3— Lukasz Malinowski (@Lukasz_Malin) August 27, 2025

Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.