Ma sześć miesięcy i już walczy o życie. Zbiórka na pilną operację serduszka maleńkiego Julka

Rodzice Julka o chorobie synka dowiedzieli się jeszcze przed jego narodzinami. − O tym, że nasz synek urodzi się chory, dowiedzieliśmy się, gdy Julek był jeszcze pod moim sercem. Już wtedy lekarze chcieli nas przygotować, że jego serduszko nie będzie w pełni zdrowe. Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy, że jego problemy będą aż tak poważne! – piszą zrozpaczeni rodzice.

Niedługo po urodzeniu Julek przeszedł pierwszą operację zastawki płucnej. Po kolejnych badaniach rodzice poznali dokładną diagnozę: wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego, zastawki mitralnej i trójdzielnej. Lekarze podejrzewają kompleks Shone’a − poważne schorzenie serca, które obejmuje zwężenie zastawki mitralnej, zastawki płucnej, małej zastawki aortalnej oraz przetrwały otwór międzyprzedsionkowy.

Rodzice chłopca wysłali dokumentację medyczną do specjalistów w Genewie, gdzie lekarze zgodzili się podjąć leczenia. − Lekarze w Szwajcarii proponują leczenie, które na pewno nie zakończy się na jednej operacji, ale daje naszemu Julkowi szansę na życie i sprawność! Operacja to pierwszy etap i jest w tym momencie priorytetem! − apelują.

Serce chłopca jest w fatalnym stanie. − Zastawka bardzo obciąża serce, co w konsekwencji prowadzi do głębokiego nadciśnienia i niewydolności! Szwajcarscy lekarze nie boją się jednak operacji u tak maleńkich dzieci, mają ogromne doświadczenie i chcą podjąć się uratowania serduszka naszego Julka − dodają.

Operacja musi odbyć się w maju, a jej koszt to ogromna kwota − milion złotych. Dodatkowo, po przyjeździe do Szwajcarii konieczne będzie wykonanie szeregu badań, w tym echokardiografii, tomografii komputerowej oraz przezprzełykowego badania echokardiograficznego. Wszystkie te procedury są kosztowne, ale niezbędne, by uratować życie chłopca.

− Błagamy o pomoc, Julek jest całym naszym światem! Jego życie dopiero się zaczęło... Zrobimy wszystko, żeby go ocalić. Prosimy, pomóżcie nam! – apelują rodzice.

Każda wpłata, każde udostępnienie zbiórki zwiększa szansę Julka na przeżycie.

Link do zbiórki: http://siepomaga.pl/julian-kowalczyk

