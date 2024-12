Świąteczne jarmarki przyciągają tłumy. Sprawdziliśmy, ile to wszystko kosztuje!

CENY NA BAZARZE

Magia świąt w Warszawie. Świąteczne jarmarki przyciągają tłumy mieszkańców. Sprawdziliśmy, ile to wszystko kosztuje!

Jarmarki bożonarodzeniowe to miejsca, gdzie magia świąt łączy się z zapachem grzanego wina, oscypków i pierników. Chociaż ceny mogą przyprawić o zawrót głowy, mieszkańcy i turyści chętnie odwiedzają te kolorowe przestrzenie, by poczuć atmosferę nadchodzących świąt. Co najbardziej przyciąga gości? Sprawdziliśmy!