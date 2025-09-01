Major Maciej „Slab” Krakowian nie żyje. Niewiarygodne, jak upamiętnili go na niebie. Piękny gest!

Tragiczny wypadek podczas przygotowań do AirShow 2025 w Radomiu wstrząsnął Polską i całym lotniczym światem. Major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16, zginął w wieku 35 lat. Jego samolot runął na pas startowy podczas wykonywania skomplikowanego manewru. Wkrótce po śmierci pilota na niebie pojawił się niezwykły znak.

Major Maciej „Slab” Krakowian

Tragiczny wypadek na lotnisku w Radomiu. Zginął pilot F-16

W czwartek (28 sierpnia) około godziny 19:30 na lotnisku w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16 z zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland. Trwały wówczas przygotowania do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. Maszyna runęła na pas startowy, a pilot − major Maciej „Slab” Krakowian − zginął na miejscu.

− Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Pilot nie przeżył − powiedział minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. − To pierwsza katastrofa polskiego samolotu F-16. Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny − dodał.

Kilka dni po tragedii internauci śledzący ruch lotniczy na stronie i aplikacji Flightradar24 zauważyli coś, co poruszyło tysiące osób. Trasa przelotu niewielkiej Cessny nad woj. świętokrzyskim układała się w napis „Slab” − pseudonim tragicznie zmarłego pilota.

Nie był to przypadek. Lot został starannie zaplanowany, a wykonanie tego znaku wymagało ogromnej precyzji i przede wszystkim wyobraźni.

Po śmierci pilota, na niebie pojawił się niezwykły znak

Gest ten stał się symbolem pamięci i uznania wobec człowieka, który całe życie poświęcił lotnictwu. Nieznany pilot malutkiej Cessny oddał w ten sposób hołd majorowi, rysując na niebie jego znak rozpoznawczy. Imię, przezwisko, które znała cała społeczność pasjonatów awiacji.

Major Maciej „Slab” Krakowian pozostawił po sobie nie tylko osiągnięcia zawodowe, nagrody i podziw publiczności. Najważniejsza była dla niego rodzina: żona Magdalena i bliźniacy. Teraz pamięć o nim żyje także w symbolach, które tworzą inni. A napis „Slab” na niebie stał się jednym z najbardziej przejmujących.

