Majówka 2023 w Warszawie. Sprawdź, jak pojada autobusy i tramwaje

Majówka 2023 w Warszawie. Jak kursuje komunikacja miejska 1-3 maja?

W poniedziałek i środę, czyli 1 i 3 maja, pojazdy komunikacji miejskiej w Warszawie będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 126, a pojazdy linii 735 nie będą podjeżdżały w tych dniach do przystanku Kupiecka. Co więcej, dla linii 193 i 263 wprowadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy. Jeśli zaś chodzi o metro, to w nocy z niedzieli na poniedziałek (30 kwietnia/1 maja) uruchomione zostaną nocne kursy linii M1 i M2.

Majówka 2023 w Warszawie. Jak kursuje komunikacja miejska 2 maja?

Odrobinę inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o wtorek 2 maja, który nie jest już oznaczony czerwoną kartką w kalendarzu. Tego dnia pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Tramwaje linii 2, 17 i 31 oraz autobusy linii 120, 136, 138, 145, 178, 186, 190, 197, 500, 502, 504, 509, 511, 517, 521, 523, 525, 527, 709, 710, 719, 723, 724, 731, 735, 739, 742, 743 a także metro będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością.

Ponadto:

w godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 317, 331, 401 i 402 (autobusy linii 331 w niektórych kursach będą podjeżdżały do przystanku Osmańska-DHL)

autobusy linii 401 będą kursowały na trasie skróconej Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew

linie 28, 141, 199, 218, 245, 724 w wybranych kursach będą obsługiwane pojazdami o większej pojemności

linia 409 zostanie zawieszona

zostaną uruchomione przystanki Połczyńska – Parking P+R dla linii 26 i 78

autobusy linii L24 będą kursowały na skróconej trasie: Zgoda – Kazimierzowska

Warto też pamiętać, że autobusy linii L-2, L-5, L-8, L12, L13, L17, L19, L23, L24, L26, L27, L31, L32, L39, L51, L52 będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Z kolei dla pozostałych linii lokalnych będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy.

W kolejne dni, 4 i 5 maja, wszystko wróci do normy. W Warszawskim Transporcie Publicznym będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia powszedniego.

Szczegóły zmian na stronie wtp.waw.pl.