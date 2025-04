Majówka 2025 w Warszawie: Utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji i najważniejsze wydarzenia

Przasnysz: Ojciec skazany za śmierć niepełnosprawnej córki! Szokujące zaniedbania doprowadziły do tragedii

Warszawa szykuje się na długi majowy weekend pełen atrakcji. Od czwartku do niedzieli, od 1 do 4 maja, w stolicy odbędzie się szereg wydarzeń, które przyciągną tłumy. Niestety, wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem uczestników, a Warszawski Transport Publiczny (WTP) zapewni alternatywne trasy przejazdu.

Uroczystości państwowe i zgromadzenia – zmiany w ruchu

1 maja rozpocznie się od zgromadzeń publicznych połączonych z przemarszami. 2 maja na Placu Zamkowym odbędą się uroczystości państwowe z okazji Dnia Flagi. Kulminacją obchodów będzie Święto Narodowe Trzeciego Maja, które również zaplanowano na placu Zamkowym, a także na placu Piłsudskiego. W niedzielę, 4 maja, na placu Piłsudskiego strażacy będą świętować Międzynarodowy Dzień Strażaka.

W związku z tymi wydarzeniami, należy spodziewać się:

Zmian w ruchu drogowym

Ograniczeń w parkowaniu

Wstrzymywania ruchu na ulicach podczas przemarszów i defilad

Finał Pucharu Polski na PGE Narodowym – jak dojechać?

W piątek, 2 maja, o godzinie 16:00 na PGE Narodowym zmierzą się Legia Warszawa i Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski. To wydarzenie sportowe z pewnością przyciągnie wielu kibiców, co wpłynie na organizację ruchu w okolicy stadionu.

Wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony.

O godzinie 12:30 planowany jest przemarsz kibiców z okolic stadionu Legii (ul. Łazienkowska 3) na Pragę. Policja może zdecydować o zamknięciu ulic na trasie przemarszu.

Najlepszym sposobem na dotarcie na PGE Narodowy jest skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego. Po meczu WTP uruchomi dodatkowe autobusy, tramwaje i składy metra.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

33. Bieg Konstytucji 3 Maja – zamknięte ulice i objazdy

W sobotę, 3 maja, odbędzie się 33. Bieg Konstytucji 3 Maja. Trasa biegu przebiegać będzie przez Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską.

Na czas zawodów, w godzinach 10:30-13:00, ulice na trasie biegu zostaną zamknięte dla ruchu. Największe utrudnienia czekają kierowców w okolicach Placu Trzech Krzyży, gdzie zlokalizowane będzie miasteczko biegowe. Plac będzie zamknięty od godziny 3:00 do 15:00. Wzdłuż trasy biegu obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Nie przegap: Majówka 2025 w Warszawie. Darmowe koncerty i silent disco w Elektrowni Powiśle

Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup – utrudnienia na Świętokrzyskiej

W niedzielę, 4 maja, Warszawa będzie gospodarzem zawodów lekkoatletycznych w chodzie sportowym – Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Rywalizacja odbędzie się na ulicy Świętokrzyskiej, która zostanie zamknięta od ulicy Kopernika do Marszałkowskiej w godzinach 5:00-20:00.

W czasie zawodów, ulica Tamka będzie dostępna tylko dla osób dojeżdżających do szpitala dziecięcego oraz ulicy Kopernika. Parking pod Placem Powstańców Warszawy pozostanie otwarty, a dojazd do niego będzie możliwy od ulicy Brokla.

Więcej informacji o zmianach w ruchu w czasie zawodów można znaleźć na portalu infoulice.um.warszawa.pl.

