1 maja 2023 w Warszawie

W poniedziałek, 1 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy. To dzień wolny od pracy, oznaczony czerwoną kartką w kalendarzu. Jest to zatem idealny momento na złapanie chwili oddechu i spędzenie czasu poza domem. W Warszawie atrakcji nie zabraknie. Będzie radośnie, kolorowo i miejmy nadzieję, że też słonecznie. Oto co wydarzy się w Warszawie 1 maja:

Fontanny pokażą Disneya

W poniedziałek, 1 maja, Multimedialny Park Fontann rozpoczyna sezon wyjątkowych, uwielbianych przez warszawiaków i turystów pokazów. Po historii Bazyliszka, Warsa i Sawy czy Złotej Kaczki przyszedł czas na świętowanie 100-lecia wytwórni Disneya. - W ostatnich lat przybliżaliśmy widzom warszawskie legendy. W tym roku zaprezentujemy legendarne animacje wytwórni Disney, które przejęły funkcję legend naszych czasów i zabieramy na wyprawę w rytmie najsłynniejszych piosenek z klasycznych animacji – zapowiada szef Stołecznej Estrady Andrzej Matusiak. Pokazy inauguracyjne odbędą się 1-3 maja o godz. 21.30.

Lewica ruszy w pochodzie

1 maja nie będzie mógł się odbyć bez pochodu, który przygotowują politycy lewicy wraz z OPZZ. Pochód wyruszy w poniedziałek o godz. 11 sprzed Pałacu Kultury i Nauki ulicą Świętokrzyską do Krakowskiego Przedmieścia i pod siedzibę OPZZ przy ul. Kopernika. Przewidziane są wystąpienia liderów lewicy i szefów związków zawodowych. - Idziemy w tym roku z hasłem „Godna praca i godne życie”. Idziemy mówić o drożyźnie i postulatami zmian – mówi nam Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceszefowa Nowej Lewicy.

Parada orkiestr w Łazienkach Królewskich

Piknik Europejski w Łazienkach Królewskich to m.in. bezpłatne zwiedzanie, parady orkiestr, spektakl plenerowy, spacery przyrodnicze oraz warsztaty rodzinne. W poniedziałek od godz. 10 w Pałacu na Wyspie będzie można przyjrzeć się kopii Konstytucji 3 maja. W godz. 11-14 ulicami paradować będą orkiestry. Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Orkiestra Wojskowa w Dęblinie przejdą m.in. Aleją Chińską z do Gagarina oraz od Belwederu na taras Pałacu na Wyspie.

Muzyka Europy na Krakowskim Przedmieściu

Majówkę w Warszawie rozpocznie rodzinny piknik na Krakowskim Przedmieściu (godz.12-18). Wspólne świętowanie jubileuszu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej umilą artyści z różnych zakątków Europy – zespoły muzyczne, tancerze i teatry. Grupa Mythos przypomni największe greckie przeboje. Chris Schittulli z Wiesławem Prządką przeniosą słuchaczy nad Sekwanę. Formacja Ritmo Bloco porwie do samby. Będzie też okazja do skosztowania europejskich przysmaków.

Biało-czerwono na ulicach stolicy

Kotyliony, flagi, biało czerwone stroje – to nieodłączne elementy majówki na ulicach – nie tylko 2 maja – w Narodowym Dniu Flagi, ale przez wszystkie trzy dni. We wtorek biało-czerwono będzie m.in. na Operowym Pikniku z Niepodległą, podczas którego Artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonają utwory z narodowego repertuaru i słynne melodie kompozytorów z innych krajów Europy. Piknik odbędzie się w godz. 12-17 przy Myśliwieckiej 1.