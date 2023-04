Majówkowe remonty sparaliżują Warszawę?! Zamkną ulice, autobusy i tramwaje pojadą objazdami

Majówka 2023 w Warszawie. Remont ul. Zajęczej

Oprócz wymiany nawierzchni na ul. Zajęczej warszawscy drogowcy zlikwidują także niewygodny ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. „W jego miejsce pojawi się chodnik, a cykliści zyskają nową dwukierunkową drogę dla rowerów, wydzieloną ze skrajnego prawego pasa jezdni” - przekazał stołeczny ratusz.

Roboty na Powiślu rozpoczną się już w piątek, 28 kwietnia, od godz. 22:00 i potrwają do wtorku, 2 maja, do godz. 4:00. Na czas prac droga zostanie całkowicie wyłączona z ruchu - na odcinku od Wybrzeża Kościuszkowskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Topiel - także ze skrzyżowaniem. Nadal będzie można przejechać ul. Dobrą. Zamknięcie Zajęczej tuż za zjazdem z mostu Świętokrzyskiego spowoduje zamknięcie wjazdu na przeprawę po prawej stronie Wisły.

Na czas robót zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone także na ulicach Cichej, Topiel i Tamka, a autobusy linii 100, 118, 127, 162, N14 i N64 będą kursować trasami objazdowymi.

Majówka 2023 w Warszawie. Frezowanie prawych pasów ul. Żwirki i Wigury

Kolejne majówkowe prace drogowców obejmą frezowanie dwóch odcinków ul. Żwirki i Wigury. „Nową nawierzchnię zyskają fragmenty jezdni w stronę Lotniska Chopina –pomiędzy ul. Banacha a Księcia Trojdena oraz od 1 Sierpnia do Hynka” - podał ratusz.

Na obu odcinkach prace będą toczyły się równolegle od poniedziałku, 1 maja, od godz. 22:00 do czwartku, 4 maja, do godz. 4:00. Podczas remontu, zachodnia jezdnia będzie zwężona do jednego pasa ruchu.

Na szczęście, autobusy miejskie będą kursowały na swoich stałych trasach. Ale uwaga - niektóre przystanki zostaną przeniesione!

Majówka 2023 w Warszawie. Wymiana zwrotnic na pl. Bankowym

Majówkowe dni wykorzystają również tramwajarze. Od soboty, 29 kwietnia, do poniedziałku, 1 maja, przeprowadzą oni prace na torach w rejonie pl. Bankowego. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i Andersa – na odcinku od Stawki do placu Zbawiciela oraz na Nowowiejskiej między placem a skrzyżowaniem z al. Niepodległości.

Na trasy objazdowe zostaną skierowane składy linii 4, 15, 36, 78, a kursowanie linii będzie 35 zawieszone. W czasie prac wydłużona zostanie trasa autobusowej linii Z-4. Autobusy z pl. Konstytucji pojadą prosto Marszałkowską, przez pl. Bankowy i ulicę Andersa do Muranowskiej. Dzięki temu pasażerowie będą mogli przesiąść się do tramwajów kursujących ulicą Stawki.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej dostępne są na stronie wtp.waw.pl.

