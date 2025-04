Majówkowy koszmar w Warszawie! Zamknięte jezdnie, zmiany tras autobusów

Warszawa. Utrudnienia drogowe w majówkę

Już od wtorku, 29 kwietnia, od godziny 22:00, kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na ulicy Czerniakowskiej. Wszystko przez zaplanowaną wymianę nawierzchni jezdni w stronę Żoliborza, na odcinku od ulicy Bartyckiej do mostu Łazienkowskiego. Prace potrwają do niedzieli, 4 maja, do godziny 4:00. Remont rozpocznie się jeszcze przed majówką, aby – jak tłumaczą urzędnicy – nie utrudniać powrotów z weekendowych wyjazdów.

W stronę Wilanowa będą dwa, a miejscami trzy pasy ruchu.

Wyjazd z ulicy Bartyckiej na Czerniakowską zostanie zwężony do jednego pasa.

Dojazd do ulicy Mikkego będzie możliwy "pod prąd", od ulicy Szwoleżerów.

Kierowcy jadący Czerniakowską z Mokotowa, na skrzyżowaniu z Łazienkowską, będą mieli osobny pas do jazdy prosto i osobny do skrętu w lewo.

Nie będzie możliwości wjazdu na most Łazienkowski w stronę Grochowa ani na Trasę Łazienkowską w kierunku Ochoty.

Komunikacja miejska na objazdach

Utrudnienia dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy zmienią swoje trasy, dlatego warto śledzić komunikaty ZTM i planować podróż z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu autobusów zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Jak ominąć utrudnienia? Sprawdź objazdy

Dla kierowców, którzy chcą uniknąć korków na Czerniakowskiej, przygotowano objazdy.

Zalecany objazd od strony Żoliborza: most Poniatowskiego, Wał Miedzeszyński do mostu Siekierkowskiego lub Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie i Belwederska.

Alternatywne trasy: ulice Gagarina, Spacerowa, Puławska do alei Szucha i Trasy Łazienkowskiej.

Dojazd do ulicy Bartyckiej: aleja Polski Walczącej i ulica Grupy „AK Bałtyk”.

