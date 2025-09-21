Makabra na Mokotowie! Motocyklista wbił się w auta. Mamy zdjęcia z miejsca tragedii

Makabryczny wypadek na Mokotowie. Motocykl wbił się w zaparkowane auta

Do zdarzenia doszło w sobotę (20 września) około godziny 22:20 w al. Niepodległości na wysokości ulicy Lenartowicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący taksówką marki toyota, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Motocyklista, który poruszał się z dużą prędkością, po zderzeniu z taksówką wypadł z drogi, uderzył w słup, przebił ogrodzenie i wpadł na parking. Tam doszło do kolejnych uderzeń − jednoślad zderzył się z kilkoma zaparkowanymi samochodami.

Siła uderzenia była tak duża, że motocykl i jeden z zaparkowanych pojazdów stanęły w ogniu. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar i zabezpieczyła teren.

Motocyklista zginął na miejscu. Trwa ustalanie przyczyn tragedii

Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Kierujący jednośladem znalazł się około 150 metrów od miejsca zdarzenia.

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, dwie załogi zespołu ratownictwa medycznego, a także Nadzór Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego. Al. Niepodległości w kierunku centrum została całkowicie zablokowana. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dalsze czynności zmierzające do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.

Z powodu zablokowanego przejazdu ulicą, autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe.

Źródło: Miejski Reporter

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.