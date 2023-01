Makabra w Józefowie. Pociąg SKM zabił 14-latkę na przejściu dla pieszych!

Nawet 300 zł za pendolino z Warszawy do Krakowa. PKP Intercity zapowiedziało horrendalne podwyżki

Pociąg śmiertelnie potrącił 14-latkę

Makabryczne informacje potwierdziła w rozmowie z „Super Exressem” mł. asp. Paulina Harabin z Policji w Otwocku. - Około godz. 8:10 doszło do tragicznego wypadku na stacji PKP Józefów. Jak wstępnie ustalono, śmierć poniosła 14-latka, która została potrącona przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych - poinformowała policjantka.

Na miejscu trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Ogromne utrudnienia w kursowaniu pociągów

Koszmarny wypadek spowodował ogromne utrudnienia na kolei. Kursowanie części pociągów S1 zostało wstrzymane. Cześć składów kursuje z opóźnieniem.

"Z powodu potrącenia człowieka przez pociąg SKM w pobliżu przystanku Józefów, na odcinku Warszawa Falenica - Otwock występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S1: nr 97222 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 9:48) do przystanku Warszawa Stadion został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Falenica, nr 99519 z przystanku Warszawa Stadion (odjazd o godz. 9:36) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji.Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach i uaktualnieniach dotyczących tej sytuacji" - podało SKM w mediach społecznościowych.