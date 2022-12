Makabra w Ostrowi Mazowieckiej! Zwłoki 55-latka w mieszkaniu. „Miał liczne rany kłute”

Napadł na staruszkę, zabrał jej wszystko. Pilnie szuka go policja z Pragi-Północ

Ostrów Mazowiecka. Szokujące odkrycie. Zwłoki z licznymi ranami kłutymi

O szokującym odkryciu informuje prokuratura. - W dniu wczorajszym to jest 27 grudnia br. w godzinach popołudniowych w Ostrowi Mazowieckiej zostały ujawnione zwłoki mężczyzny w wieku 55 lat. Ujawnił je właściciel mieszkania, od którego mężczyzna wynajmował to mieszkanie. Na miejscu zdarzenia przeprowadziliśmy w czynności związane z oględzinami miejsca ujawnienia zwłok oraz oględzinami ciała denata. Oględziny zewnętrzne zwłok przeprowadził prokurator w obecności biegłego lekarza. Podczas oględzin biegły wskazał, że zgon nastąpił prawdopodobnie w przedziale czasowym od 24 do 48 godzin przed znalezieniem zwłok. Nadto stwierdził na ciele denata liczne rany kłute umiejscowione na plecach i klatce piersiowej - mówi w rozmowie z „Super Expressem” prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami. Co wiadomo o zamordowanym mieszkańcu? - Jak ustaliliśmy ofiarą jest 55-letni obywatel Ukrainy. Mieszkał i pracował na terenie Ostrowi Mazowieckiej prawdopodobnie od 2019 roku. Mieszkanie, które wynajmował od właściciela było czyste i zadbane. Drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz – informuje prok. Łukaszewicz. I dodaje: - „ Aktualnie podejmujemy intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców zabójstwa. Ustalamy termin przeprowadzenia sekcji zwłok.”