i Autor: Pixabay wwybite okno, rozbite szkło

LEŻAŁ W CZERWONEJ KAŁUŻY

Makabra w Warszawie. Szyba z drugiego piętra spadła prosto na przechodnia! Szkło rozorało mu ciało

Na Starym Mieście w Warszawie doszło do koszmarnego wypadku. Szyba z drugiego piętra spadła prosto na przechodzącego obok budynku przechodnia. Rozbite szkło poharatało mu rękę do stopnia, że strażnicy miejscy znaleźli go w kałuży krwi. Próbowali zatamować krwawienie.