Warszawa. Zwęglone zwłoki w zgliszczach. Tragiczny pożar w Starej Miłośnie

O tragedii informuje stołeczna straż pożarna. – Potwierdzam, zgłoszenie dotyczyło pożaru budynku. W chwil i dojazdu okazało się, że to parterowy budynek mieszkalny. Znajdował się na terenie zamkniętym, był to pustostan. Podczas prac rozbiórkowych natrafiono na dwa zwęglone ciała. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 11 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Akcja trwała do godz. 6:12 – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” asp. Krzysztof Kosecki, oficer prasowy warszawskiej straży pożarnej.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Do chwili publikacji artykułu nie udało nam się jednka skontaktować i uzyskać komentarza w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obie tragicznie zmarłe osoby mogły znajdować się w kryzysie bezdomności. Na razie nie znamy przyczyn tego nieszczęścia.