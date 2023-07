Ksiądz Rafał K. z Makowa Mazowieckiego robił to uczniowi na lekcji. Jest wyrok sądu

Szokujące odkrycie przy moście kolejowym w Piasecznie. Płynący rzeką Jeziorka kajakarze natknęli się na plastikowe worki, w którym znajdowały się martwe psy. - Klimat zgniłego mięsa. Nie wiem czy to jakiś padły drób, zwłoki czy może jakieś odpady z masarni. Z jednego worka sączyła się chyba krew. Byliśmy w stanie tylko i wyłącznie wyciągnąć to trochę z wody - komentowali zaraz po odkryciu kajakarze z Kajaki Mazowsze. Z wody wyciągnięto w sumie dziewięć worków. Policjanci zajrzeli do środka. W workach były ciała dziesięciu dorosłych psów oraz kilku szczeniaków. Policjanci z Piaseczna próbują teraz namierzyć właściciela zwierząt.

