Tragedia na Mazowszu. 47-latek i 53-latek zginęli w pożarze domu

ŚMIERĆ W OGNIU

Makabryczny pożar na Mazowszu. W zgliszczach domu znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w niedzielę, 3 listopada, ok. godz. 2:00 w nocy we wsi Koziebrody (woj. mazowieckie). Po przybyciu na miejsce zdarzenia w zgliszczach domu jednorodzinnego strażacy odnaleźli ciało 47-latka i 53-latka.