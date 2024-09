Mała dziewczynka w szpitalu. To był jej pierwszy dzień szkoły. Przeżyła w niej prawdziwy dramat

Mama zginęła w wypadku, dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala. Tragiczny finał brawurowej jazdy na trasie do Warszawy

Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej numer 85 im. Bento Juarcza w Warszawie, zaledwie kilka godzin po pierwszym dzwonku, pierwszego dnia szkoły. 13-letnia dziewczynka pośpieszana przez swojego kolegę straciła równowagę na schodach i runęła w dół.

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans". Ratownicy błyskawicznie przystąpili do udzielenia jej pierwszej pomocy. Szybko okazało się, że urazy 13-latki są bardzo poważne. Zdiagnozowano złamanie obu stawów skokowych, co wymagało natychmiastowego przetransportowania dziecka do szpitala.

Dziewczynka niestety nie zdoła wrócić do szkoły w najbliższym czasie. Konieczna będzie dalsza diagnostyka, leczenie operacyjne oraz długa rehabilitacja. Na razie nie wiadomo, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec ucznia, który przyczynił się do tego wypadku.

