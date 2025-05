Małpki z Grochowa podbijają małe serca. Więźniowie tworzą niezwykłe pluszaki ze skarpetek

i Autor: Służba Więzienna

RESOCJALIZACJA PRZEZ SZYCIE

Małpki z Grochowa podbijają serca małych dzieci. Skazane tworzą niezwykłe pluszaki z materiałowych skarpetek

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie realizowany jest niezwykły program resocjalizacyjny. Skazane kobiety z pasją i zaangażowaniem tworzą kolorowe małpki ze skarpetek, które następnie trafiają do małych pacjentów. Inicjatywa prowadzona we współpracy z Many Mornings i Fundacją Dr Clown niesie uśmiech i radość dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych w całej Polsce.