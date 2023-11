Marsz Niepodległości Warszawa. Wielka manifestacja w stolicy

Marsz Niepodległości 2023 jak co roku przejdzie ulicami Warszawy. Tradycyjny już pochód organizowany jest przez środowiska prawicowe po raz 14. W tym roku manifestacja przejdzie pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła". Co roku wydarzenie gromadzi tłumy ludzi z całej Polski. W ubiegłym roku ulicami Warszawy przeszło około 100 tys. osób.

Znamy już planowaną trasę tegorocznego marszu. O godzinie 14 ma ruszyć z ronda Romana Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi w stronę Saskiej Kępy. Pochód ma zakończyć się na błoniach Stadionu Narodowego.

Od godz. 10 do 15 na Pasażu Wisławy Szymborskiej będzie czynna strefa przedmarszowa. Na straganach będzie można kupić gadżety związane z wydarzeniem.

Marsz Niepodległości 2023. Utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej

Na razie nie znamy dokładnych zmian w komunikacji miejskiej. Na pewno z ruchu zostaną wyłączone Al. Jerozolimskie oraz ul. Marszałkowska w pobliżu ronda Dmowskiego. Konieczne będzie również zamknięcie ulic w pobliżu Stadionu Narodowego.

W sobotę metro będzie kursowało podstawowo według niedzielnego rozkładu jazdy z kursami nocnymi. Od godz. 11 do 19 pociągi będą kursowały na linii M1 co ok. 4 minuty, a na linii M2 co około 5 minut. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajowych linii 22 i 73 oraz autobusowych linii 126 i 160.

Linie 217 i 527 będą kursowały na podstawie specjalnych rozkładów jazdy. Autobusy linii 735 nie będą realizowały podjazdów do przystanku Kupiecka.

Linie 178, 518 i 521 będą kursowały przez cały dzień na podstawie specjalnych rozkładów jazdy na trasach skróconych. Linia 178 trasie Skorosze-Rondo Daszyńskiego, linia 518 Nowodwory - Metro Marymont, linia 521 Falenica - Wiatraczna.

Linia 520 kursuje przez cały dzień na podstawie specjalnego rozkładu jazdy na trasie zmienionej w kierunku pomnika Lotnika: rondo Jazdy Polskiej, al. Armii Ludowej, Wawelska, zawrotka na rondzie Kaczorowskiego, Wawelska a w drugą stronę Wawelską i al. Armii Ludowej.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zostało zarejestrowane w 2011 r. W 2021 r. stowarzyszenie Marsz Niepodległości otrzymało 1,3 mln zł dotacji z budżetu państwa.

Jak zawsze porządku w stolicy będą strzegły liczne oddziały policji z całego kraju. Szczególne środki bezpieczeństwa są podejmowane z uwagi na masowy charakter wydarzenia. Przyczyną są również liczne incydenty na przestrzeni lat. W 2020 roku w pobliżu ronda de Gaulle'a doszło do regularnej bitwy między chuliganami a policją.

Tak wyglądał ubiegłoroczny Marsz Niepodległości. Zobacz poniższą galerię:

