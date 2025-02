Marszałek zamknie najsłynniejszy hotel w Polsce? Urząd wstrzymuje usługi hotelarskie w wieżowcu w centrum Warszawy

W nocy z 7 na 8 lipca 2016 roku opancerzony cadillac z prezydentem USA Barackiem Obamą w środku wjeżdża do garażu wieżowca w centrum Warszawy. Podczas wizyty w Polsce prezydent – tak jak wiele innych znanych osób z całego świata – nocował w hotelu Marriott. To w tym hotelu otwartym w 1989 roku toczyła się historia. Tu nocowali kolejni prezydenci USA (2022 i 2023 roku Joe Biden, w 2019 roku Donald Trump, a 2016 roku Barack Obama) i wielkie gwiazdy, od Michaela Jacksona po Pavarottiego, a w sierpniu ubiegłego roku Taylor Swift. To tu w 2007 roku wybuchła słynna „afera gruntowa”, która zatrzęsła koalicją PiS-LPR-Samoobrona.

2016: Kontrola straży wykazuje nieprawidłowości

Dosłownie miesiąc przed przyjazdem do Warszawy Baracka Obamy w 2016 roku po kontroli przeciwpożarowej Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował zarządcę budynku Marriott, że „obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi (tzw. ZL)” i stwierdzono „brak zapewnienia rozwiązań technicznych zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków pożarowych” − czytamy w piśmie podpisanym przez zastępcę komendanta PSP z 1 czerwca 2016 roku, do którego dotarł „Super Express”. „Wskutek niezapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, budynek uznano za zagrażający życiu…” − pisze dalej PSP w decyzji z 2016 roku.

2024: Marriott zrywa umowę

„Super Express” dysponuje korespondencją straży pożarnej z właścicielem budynku (LIM Center, dawniej LIM), z której wynika, że termin realizacji zaleceń straży w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Marriotcie, był przez kolejne lata przesuwany. Najpierw do końca sierpnia 2018 roku, później do końca grudnia 2020 roku, a następnie o kolejny rok i kolejny.

Właściciel budynku w Al. Jerozolimskich argumentował, że prace skomplikowała i wydłużyła pandemia oraz procedury związane z tym, że wieżowiec wpisany jest do rejestru zabytków. Informował też, że Instytut Techniki Budowlanej pracuje nad specjalistycznym systemem sterowania oddymianiem przedsionków, a do zastosowania tych rozwiązań potrzebna jest kompletna modernizacja wentylacji „w części wieżowej”.

W ubiegłym roku głośno było o wycofaniu się sieci Marriott z wieżowca w centrum. W sierpniu Marriott International zerwał umowę na prowadzenie Warsaw Marriott Hotel, pod którą marką działał w centrum stolicy od 1989 roku. W grudniu na fasadzie wieżowca zawisła nowa nazwa – „Warsaw Presidential”.

2025: Urząd wstrzymuje usługi hotelu

W styczniu reporterzy „Super Expressu” zapytali w urzędzie marszałkowskim, czy Hotel Presidential posiada już pozytywną opinię straży pożarnej dotyczącą oddymiania. Okazało się, że nadal nie.

W odpowiedzi na nasze pismo złożone w trybie dostępu do informacji publicznej, Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Paweł Martofel poinformował: „Właściciel obiektu hotelarskiego pod nazwą „Warsaw Presidential Hotel” położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79 nie przedłożył przed Urzędem dokumentu (pozytywnej, bezwarunkowej opinii miejscowego Komendanta Straży Pożarnej), który potwierdzałby spełnienie warunku określonego w opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 15 listopada 2024 roku”.

27 stycznia 2025 roku urząd wydał nakaz wstrzymania usług hotelarskich w wieżowcu.

− Zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, na mocy którego 27 stycznia 2025 roku została wydana decyzja o nakazie wstrzymania usług w obiekcie hotelarskim pod nazwą „Warsaw Presidential Hotel” do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień − informuje dyrektor Paweł Martofel.

Pomimo wszczętego postępowania, w Presidentialu w weekend nadal można było rezerwować pokoje. Decyzja nie ma klauzuli natychmiastowej wykonalności, a urzędnicy spodziewają się odwołania od tej decyzji.

Zaraz po otrzymaniu odpowiedzi z urzędu poprosiliśmy hotel o komentarz do tej sytuacji, ale na razie go nie otrzymaliśmy.