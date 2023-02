Matka zgłosiła zaginięcie syna. 36-latek miał poważny wypadek!

i Autor: shutterstock

POMOGLI STRAŻNICY

Matka zgłosiła zaginięcie syna. 36-latek spadł ze skarpy i nie wiedział jak wrócić do domu!

Przerażające zgłoszenie otrzymali strażnicy miejscy. Matka zadzwoniła pod numer alarmowy i przekazała im, że jej 36-letni syn, który cierpi na depresję, wyszedł z domu i zniknął. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionego. Odnaleziono go zaledwie godzinę po telefonie do strażników miejskich. Mężczyzna był cały w błocie! Co mu się przydarzyło podczas tego czasu? Coś strasznego!