Matura 2025 POLSKI - ARKUSZE CKE 5.05.2025, ODPOWIEDZI, ARKUSZ PDF DO POBRANIA

Matura 2025 POLSKI - ARKUSZE CKE 5.05.2025, ODPOWIEDZI, ARKUSZ PDF DO POBRANIA - to wszystko znajdziesz w tym artykule. 5 maja 2025 roku maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 240 minut. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), dostosowane do dwóch obowiązujących formuł: 2015 i 2023. Arkusze CKE z matury z języka polskiego 5.05.2025 r. znajdziesz w galerii.