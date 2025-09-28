Mazowiecka Szwajcaria nie kusi atrakcjami turystycznymi. Wyróżnia ją coś innego

Konrad Marzec
2025-09-28 4:54

Gmina Brudzeń Duży w województwie mazowieckim to "Mazowiecka Szwajcaria". O malowniczych terenach nie wie wielu turystów, ponieważ ten region wyróżnia się przede wszystkim niezwykłą rzeźbą terenu. A wystarczy wybrać się kilkanaście kilometrów od Płocka. To propozycja dla tych, którzy szukają niecodziennych rozwiązań na weekend.

Mazowiecka Szwajcaria zaskakuje

Mało kto słyszał o gminie Brudzeń Duży, zwanej "Mazowiecką Szwajcarią". Kojarzyć mogą ją m.in. mieszkańcy Płocka, ponieważ znajduje się niespełna 20 kilometrów od tego miasta. Jeżeli ktoś był w malowniczej gminie to wie, że nie atrakcje turystyczne są tu najważniejsze. "Mazowiecka Szwajcaria" wyróżnia się przede wszystkim niezwykłą rzeźbą terenu. Znajdziemy tam m.in.:

  • wąwozy,
  • strome skarpy,
  • wzgórza,
  • doliny

Brudzeński Park Krajobrazowy to piękne miejsce, choć przecież nie mówimy o najpopularniejszym parku w regionie. Zobaczcie kilka zdjęć z gminy Brudzeń Duży w poniższej galerii!

Gmina Brudzeń Duży nazywana jest Mazowiecką Szwajcarią
9 zdjęć

Lokalne wsie zapraszają w gościnne strony

Region jest doskonały na piesze wędrówki, wycieczki rowerowe oraz zwiedzanie lokalnych zabytków. Niedaleko znajduje się pałac w srebrnej. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajdują się liczne sołectwa, w tym m.in.:

  • Bądkowo Kościelne
  • Brudzeń Duży
  • Brudzeń Mały
  • Sikórz
  • Cegielnia
  • Myśliborzyce
  • Bądkowo-Rochny

Oś krajobrazową regionu stanowi rzeka Skrwa Prawa, która zachowuje naturalny charakter i kusi naturalnymi, pięknymi widokami. Gmina Brudzeń Duży ma powierzchnię 161,82 km², a siedzibą władz gminy jest miejscowość o tej samej nazwie. Gmina liczy sobie ok. 8 tysięcy mieszkańców, którzy cenią sobie spokojne życie niedaleko Płocka.

Mazowiecka Szwajcaria to dobra propozycja dla tych, którzy szukają nieoczywistych propozycji, np. na weekend. Jest niedaleko Płocka, ale również województwa kujawsko-pomorskiego - Włocławka, czy Torunia.

