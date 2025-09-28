Mazowiecka Szwajcaria nie kusi atrakcjami turystycznymi. Wyróżnia ją coś innego

Mazowiecka Szwajcaria zaskakuje
Mało kto słyszał o gminie Brudzeń Duży, zwanej "Mazowiecką Szwajcarią". Kojarzyć mogą ją m.in. mieszkańcy Płocka, ponieważ znajduje się niespełna 20 kilometrów od tego miasta. Jeżeli ktoś był w malowniczej gminie to wie, że nie atrakcje turystyczne są tu najważniejsze. "Mazowiecka Szwajcaria" wyróżnia się przede wszystkim niezwykłą rzeźbą terenu. Znajdziemy tam m.in.:
- wąwozy,
- strome skarpy,
- wzgórza,
- doliny
Brudzeński Park Krajobrazowy to piękne miejsce, choć przecież nie mówimy o najpopularniejszym parku w regionie. Zobaczcie kilka zdjęć z gminy Brudzeń Duży w poniższej galerii!
Lokalne wsie zapraszają w gościnne strony
Region jest doskonały na piesze wędrówki, wycieczki rowerowe oraz zwiedzanie lokalnych zabytków. Niedaleko znajduje się pałac w srebrnej. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajdują się liczne sołectwa, w tym m.in.:
- Bądkowo Kościelne
- Brudzeń Duży
- Brudzeń Mały
- Sikórz
- Cegielnia
- Myśliborzyce
- Bądkowo-Rochny
Oś krajobrazową regionu stanowi rzeka Skrwa Prawa, która zachowuje naturalny charakter i kusi naturalnymi, pięknymi widokami. Gmina Brudzeń Duży ma powierzchnię 161,82 km², a siedzibą władz gminy jest miejscowość o tej samej nazwie. Gmina liczy sobie ok. 8 tysięcy mieszkańców, którzy cenią sobie spokojne życie niedaleko Płocka.
Mazowiecka Szwajcaria to dobra propozycja dla tych, którzy szukają nieoczywistych propozycji, np. na weekend. Jest niedaleko Płocka, ale również województwa kujawsko-pomorskiego - Włocławka, czy Torunia.
