Mazowsze: Rozbito gang produkujący lewe papierosy! Grozi im do 15 lat

2025-10-26 9:20

Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych na terenie Mazowsza. Gangsterzy są oskarżeni o szereg przestępstw karnoskarbowych, a straty Skarbu Państwa sięgają aż 45 milionów złotych.

Autor: Prokuratura Okręgowa w Płocku/ Materiały prasowe

Gangsterzy od papierosów za kraty! Nielegalna fabryka tytoniu rozbita na Mazowszu

Wśród zatrzymanych są obywatele Polski i Białorusi. Grupa przestępcza działała przez blisko cztery lata, a ich działalność polegała na organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy i pobytu w Polsce obywateli Białorusi. Byli specjalistami z zakresu mechaniki maszyn przemysłowych, w szczególności linii technologicznych do wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Grupa przestępcza posiadała własną halę, która była specjalistycznie przystosowana do dyskretnego procederu. W wyniku przeszukań kilkunastu miejsc związanych z przestępczą działalnością ujawniono i zabezpieczono około 3,8 miliona sztuk nielegalnych papierosów oraz ponad 13,5 tony tytoniu.

„Szacunkowa wartość zatrzymanych wyrobów tytoniowych wynosi 12 mln zł. Zabezpieczono kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów o wartości około 1 mln zł, gotówkę w ilości 134.450,00 zł i 1020 euro oraz biżuterię wartą 40 tys. zł” – informuje Bartosz Maliszewski, Rzecznik Prasowy Prokuratora Okręgowego.

Zabezpieczono również pojazdy mechaniczne służące do przewozu osób i towarów, urządzenia służące do zagłuszania sygnałów GPS, a także telefony komórkowe.

Rozbito gang, który przemycał papierosy. Wśród zatrzymanych funkcjonariusze KAS

Gigantyczne straty Skarbu Państwa. Co grozi gangsterom od papierosów?

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych danin publicznoprawnych sięgnęły łącznie około 45 mln złotych. Sprawcom, na poczet przyszłych orzeczeń zabezpieczono kilkanaście nieruchomości o wielomilionowej wartości.

Osobom oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Płocku postawiła im łącznie 63 zarzuty, które kwalifikowane są z art. 258 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej), art. 264 k.k. (organizowanie nielegalnego przekraczania granicy państwowej), art. 273 k.k. (podrabianie znaków akcyzy), art. 54 k.k.s. (uchylanie się od opodatkowania), art. 65 k.k.s. (wprowadzanie do obrotu wyrobów akcyzowych bez oznaczenia znakami akcyzy), art. 69 k.k.s. (nielegalne wytwarzanie wyrobów akcyzowych) i inne.

Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku.

