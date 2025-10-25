Bmw w rowie po zderzeniu z wojskową ciężarówką. Kobieta została ranna

Mateusz Kobyłka
2025-10-25 12:23

W sobotni poranek (25 października) o świcie osobowe bmw zderzyło się z wojskowym pojazdem ciężarowym. Osobówka wpadła do rowu. Pasażerka osobówki została ranna. Natychmiast po zdarzeniu pomocy poszkodowanym udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Wszystko rozegrało się na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Zarębin w powiecie płońskim. – Około godziny 5.30, samochód osobowy marki BMW zderzył się z wojskowym pojazdem ciężarowym marki Jelcz. Jak wstępnie ustalili policjanci, 22-letnia kierująca pojazdem marki BMW, mieszkanka powiatu płońskiego, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciężarówki marki Jelcz, zawadziła o jej przód. W wyniku tego BMW wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok – podaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Rannym na pomoc od razu ruszyli żołnierze WOT jadący Jelczem. – Jelczem poruszało się w sumie 17 żołnierzy – kierowca i 16 pasażerów. Żadnemu z nich nic się nie stało. Na skutek wypadku ranna została 52-letnia pasażerka BMW, również mieszkanka powiatu płońskiego. Kobieta trafiła do szpitala – informuje policjantka.

Migranci próbowali przekroczyć granicę. Zaatakowali polskich żołnierzy, policjantów i pograniczników

22-letnia kierująca BMW, jak i żołnierz kierujący pojazdem wojskowym byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz rozwagę przy wykonywaniu manewrów wyprzedzania.

