Brutalny atak w Kampinosie. Andżelika S. dźgnęła matkę nożem. I groziła: „Zrobię to jeszcze raz!”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-25 11:24

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Kampinosie na Mazowszu. Andżelika S. zaatakowała swoją matkę nożem, zadając jej liczne ciosy w okolice brzucha, klatki piersiowej i pleców. Po zatrzymaniu przez policję, kobieta miała wykrzykiwać, że „zabije matkę jeszcze raz”. Co doprowadziło do tak dramatycznego aktu przemocy?

Brutalny atak w Kampinosie. Andżelika S. dźgnęła matkę nożem. I groziła: „Zrobię to jeszcze raz!”

Jak już pisaliśmy, wstrząsające sceny rozegrały się w środowy poranek (22 października) przy ulicy Chopina w Kampinosie (powiat warszawski zachodni). Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że 36-letnia córka rzuciła się z nożem na swojąmatkę. 60-latka została ranna. Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.

Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Jak podaje portal TVP Info, na wychodzącą ze sklepu starszą kobietę rzuciła się nagle z dwoma nożami trzydziestokilkuletnia napastniczka. Zadała jej kilka ciosów w brzuch i klatkę piersiową, po czym wbiła jej w plecy ostrze po rękojeść. Ranną kobietę przetransportowano helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Policja szybko ustaliła, że sprawczynią jest Andżelika S. – Ustalono, że Andżelika S. działała z pełną premedytacją chcąc zabić matkę. Przy zatrzymaniu nie dosyć, że nie wyraziła żadnej skruchy, to jeszcze stwierdziła, że „zabije matkę jeszcze raz” – mówił portalowi prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Polecany artykuł:

„Śledź” idzie do więzienia. Zapadł wyrok w sprawie narkotykowego gangu, 7 osób …

Poszkodowana jest w tak ciężkim stanie, że nie można było jej przesłuchać. – Podejrzana usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Wiadomo, że jednym z noży o długości ostrza 14 cm pchnęła matkę w brzuch i klatkę piersiową. Zadała też kilka ran ciętych. Podejrzana na koniec wbiła pokrzywdzonej nóż w plecy w okolicy nadłopatkowej. Podczas przesłuchania przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień – mówił prok. Skiba.

Sprawczyni trafiła na 3 miesiące do aresztu. Konieczna będzie opinia psychiatryczna. Może jej grozić nawet dożywocie.

Radna dźgnęła męża nożem

Polecany artykuł:

Trzy osoby skazane za udział w grupie terrorystycznej. W tle podpalenie Marywil…
Zabójstwo w Kampinosie
9 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMPINOS