Warszawa walczy z dzikami. Prezydent zatwierdza odstrzały

Obecność dzików w Warszawie to nadal duży problem. - Liczba zgłoszeń, które w tym roku wpłynęły do Lasów Miejskich, jeśli chodzi o incydenty związane z dzikami, przekroczyła już 7 tysięcy. Prawie 400 zgłoszeń kolizji samochodowych - przekazała Radiu Eska Sandra Spinkiewicz, radna z Wawra.

Zwierzęta w skrajnych wypadkach są odstrzeliwane.

- Służby są zadaniowane, żeby interweniować, najpierw oczywiście próbując zadbać o bezpieczeństwo. A jeżeli nie ma innego wyjścia, no to rzeczywiście dokonywać odstrzałów. I to się dzieje. Ja takie decyzje wydaję, jak tylko dostaję tego typu wniosek od specjalistów, którzy się w mieście stołecznym Warszawa tym zajmują - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypominamy, że obecność dzików można zgłaszać przez aplikację 19 115 lub dzwoniąc do łowczych Lasów Miejskich lub straży miejskiej.

