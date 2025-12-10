Warszawa walczy z dzikami. Prezydent zatwierdza odstrzały

2025-12-10 8:58

W Warszawie rośnie liczba incydentów z udziałem dzików. Do Lasów Miejskich zgłoszono już ponad 7 tysięcy przypadków, w tym prawie 400 kolizji. Miasto interweniuje, a w skrajnych sytuacjach na wniosek specjalistów prezydent Rafał Trzaskowski zatwierdza odstrzały.

Dziki w mieście

Autor: RnDmS/ Getty Images

Obecność dzików w Warszawie to nadal duży problem. - Liczba zgłoszeń, które w tym roku wpłynęły do Lasów Miejskich, jeśli chodzi o incydenty związane z dzikami, przekroczyła już 7 tysięcy. Prawie 400 zgłoszeń kolizji samochodowych - przekazała Radiu Eska Sandra Spinkiewicz, radna z Wawra.

Zwierzęta w skrajnych wypadkach są odstrzeliwane.

- Służby są zadaniowane, żeby interweniować, najpierw oczywiście próbując zadbać o bezpieczeństwo. A jeżeli nie ma innego wyjścia, no to rzeczywiście dokonywać odstrzałów. I to się dzieje. Ja takie decyzje wydaję, jak tylko dostaję tego typu wniosek od specjalistów, którzy się w mieście stołecznym Warszawa tym zajmują - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypominamy, że obecność dzików można zgłaszać przez aplikację 19 115 lub dzwoniąc do łowczych Lasów Miejskich lub straży miejskiej.

