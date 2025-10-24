„Śledź” idzie do puszki. Zapadł wyrok w sprawie narkotykowego gangu, 7 osób skazanych

Banda „Śledzia” idzie do puszki. 7 osób skazanych

Robert Sebastian S. ps. „Śledź” został uznany za winnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi w latach 2015-2019. Zrobiło się o nim głośno w 2022 r., gdy wpadł razem z kolegą w ręce policji. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, jego rola polegała na dystrybucji narkotyków. Ponadto, w latach 2021-2022 kierował tą grupą, zajmującą się obrotem narkotykami. „Śledź” został również skazany za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, o wadze przynajmniej 2,5 tony. Dodatkowo, posiadał broń palną bez wymaganego zezwolenia.

Sąd wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, grzywnę 600 stawek dziennych po 100 zł każda oraz orzekł przepadek korzyści majątkowej w kwocie 11 144 000 zł uzyskanej z przestępstwa. Wszystkie czyny dotyczące obrotu narkotykami oraz posiadania broni zostały popełnione w warunkach recydywy, a obrót narkotykami stanowił stałe źródło dochodu oskarżonego.

Milionowe zyski z narkobiznesu – konfiskata majątku dla członków grupy "Śledzia"

Wyroki usłyszało też kolejne 6 osób. Kacper Jan A. został uznany za winnego udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 27 września 2022 r. Obrót dotyczył około 90 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności, grzywnę 350 stawek dziennych po 100 zł każda oraz przepadek korzyści majątkowej 990 000 zł uzyskanej z przestępstwa.

Piotra Krzysztof Cz. sąd skazał za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz w obrót znacznymi ilościami narkotyków, szacowanymi na około 400 kg. Sąd wymierzył mu karę łączną 7 lat więzienai, grzywnę 350 stawek dziennych po 100 zł każda oraz przepadek korzyści majątkowej 2 168 000 zł uzyskanej z przestępstwa.

Kacper Bartosz K. został uznany za winnego udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, szacowanymi na 150–200 kg. Sąd wymierzył mu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę 35 tys. zł oraz przepadek majątku 1,34 mln zł uzyskanej z przestępstwa.

Marcin Sebastian M. został uznany za winnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrocie narkotykami oraz pobiciu czterech osób. Sąd wymierzył mu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, grzywnę 35 tys. zł oraz przepadek 20 tys. zł pochodzących z przestępstwa.

Tomasz O. usłyszał wyrok 9 lat więzienai za udział w zgangu, handel narkotykami oraz pobicie czterech osób. Do tego musi zapłacić 35 tys. zł grzywny i zwrócić 30 tys. zł uzyskanych z przestępstwa.

Łukasz Kamil W. został uznany za winnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzaniu i obrocie narkotykami oraz nabyciu prekursorów do ich produkcji. Sąd wymierzył mu karę łączną 8 lat pozbawienia wolności, karę łączną grzywny 60 tys. zł, oraz przepadek nielegalnie zarobionych 885 tys. zł.