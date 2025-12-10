Śmiertelny wypadek tuż pod Radomiem. 27-latka zginęła na torach

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-10 10:47

W Ludwinowie w pobliżu stacji Radom Południowy doszło do tragedii. We wtorkowy wieczór (9 grudnia) pociąg PKP Intercity potrącił 27-latkę. Młoda kobieta nie miała szans na przeżycie. Zginęła na miejscu.

Śmiertelny wypadek tuż pod Radomiem. 27-latka zginęła na torach

i

Autor: KMP w Radomiu/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Tragiczne zdarzenie miało miejsce w Ludwinowie pod Radomiem, gdzie pociąg śmiertelnie potrącił młodą kobietę.
  • 27-latka zginęła na miejscu, a maszynista nie miał szans na uniknięcie wypadku.
  • Wciąż nieznane są okoliczności, w jakich kobieta znalazła się na torach.
  • Dowiedz się więcej o szczegółach tego wstrząsającego wypadku i działaniach podjętych przez służby.

Śmiertelny wypadek na torach pod Radomiem

Było chwilę po godz. 21, gdy w Ludwinowie w pobliżu stacji Radom Południowy doszło do potwornego zdarzenia. Pociąg osobowy PKP IC "Hańcza" relacji Mockava-Kraków Główny śmiertelnie potrącił młodą kobietę. Maszynista nie miał szans, by w porę wyhamować skład i zapobiec tragedii. 27-latka zginęła na miejscu.

Dlaczego doszło do wypadku na torach?

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego młoda kobieta znalazła się nocą na torach. Na razie w tej sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi.

Na miejscu śmiertelnego wypadku policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Maszynista został przebadany na obecność alkoholu. - Był trzeźwy - zapewniła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. - Wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku - dodała.

Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, został odwołany na trasie Radom-Kraków. Pasażerom zorganizowano zastępczą komunikację autobusową.

Polecany artykuł:

Koniec eldorado dla nielegalnych imigrantów. CBŚP rozbiło siatkę przestępczą

Kolejna śmierć na torach

Śmierć 27-latki pod Radomiem to kolejna śmieć na mazowieckich torach w ostatnich dniach. W poniedziałek informowaliśmy o śmiertelnym potrąceniu 25-latka przez pociąg w Dębe Wielkim.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
Ramka pomocowa

i

Autor: MZ/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Pirotechnicy na S8! Policja zablokowała drogę i przeszukała audi
Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii
Zignorowała opuszczone rogatki, z torów zmiótł ją nadjeżdżający pociąg. Dramat w Jasiennicy Mazowieckiej
20 zdjęć
Sonda
Podróżujesz pociągami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERTELNY WYPADEK
RADOM
POCIĄG POTRĄCIŁ