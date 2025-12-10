Śmiertelny wypadek tuż pod Radomiem. 27-latka zginęła na torach

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w Ludwinowie pod Radomiem, gdzie pociąg śmiertelnie potrącił młodą kobietę.

27-latka zginęła na miejscu, a maszynista nie miał szans na uniknięcie wypadku.

Wciąż nieznane są okoliczności, w jakich kobieta znalazła się na torach.

Dowiedz się więcej o szczegółach tego wstrząsającego wypadku i działaniach podjętych przez służby.

Śmiertelny wypadek na torach pod Radomiem

Było chwilę po godz. 21, gdy w Ludwinowie w pobliżu stacji Radom Południowy doszło do potwornego zdarzenia. Pociąg osobowy PKP IC "Hańcza" relacji Mockava-Kraków Główny śmiertelnie potrącił młodą kobietę. Maszynista nie miał szans, by w porę wyhamować skład i zapobiec tragedii. 27-latka zginęła na miejscu.

Dlaczego doszło do wypadku na torach?

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego młoda kobieta znalazła się nocą na torach. Na razie w tej sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi.

Na miejscu śmiertelnego wypadku policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Maszynista został przebadany na obecność alkoholu. - Był trzeźwy - zapewniła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. - Wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku - dodała.

Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, został odwołany na trasie Radom-Kraków. Pasażerom zorganizowano zastępczą komunikację autobusową.

Kolejna śmierć na torach

Śmierć 27-latki pod Radomiem to kolejna śmieć na mazowieckich torach w ostatnich dniach. W poniedziałek informowaliśmy o śmiertelnym potrąceniu 25-latka przez pociąg w Dębe Wielkim.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

