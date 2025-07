We wtorkowy poranek, 1 lipca, tysiące warszawiaków stanęło przed poważnym wyzwaniem komunikacyjnym. Z powodu nocnego pożaru na stacji metra Racławicka doszło do paraliżu ruchu na linii M1. Metro nie kursuje na całej długości tej trasy, a Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) uruchomił komunikację zastępczą – zarówno autobusową, jak i tramwajową.

Pożar wybuchł w nocy w podstacji energetycznej na stacji Metro Racławicka. Jak przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, ogień zniszczył światłowody odpowiedzialne za sterowanie ruchem i zasilanie systemów. W efekcie doszło do poważnej awarii technicznej, która sparaliżowała kursowanie metra. Choć linia M2 została uruchomiona z opóźnieniem – o 5:55 – to linia M1 wciąż nie kursuje, a termin przywrócenia ruchu nie jest znany. Z tego powodu pasażerowie są zmuszeni do korzystania z alternatywnych środków transportu.

Zastępcza linia autobusowa za M1

ZTM uruchomił linię autobusową zastępującą metro na trasie Metro Młociny – Osiedle Kabaty. Autobusy kursują trasą:

Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – al. Wilanowska – Metro Wilanowska – Rolna – Harcerzy Rzeczypospolitej – al. KEN – Os. Kabaty 06

i Autor: materiały prasowe Metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r.

Metro w Warszawie nie kursuje. Zastępcza linia tramwajowa. Jak dojechać na Młociny i do centrum?

Uruchomiono także specjalną linię tramwajową na trasie:

Metro Młociny – al. gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Puławska – Metro Wilanowska 06

Ta trasa została skoordynowana z liniami autobusowymi, by zapewnić możliwie płynne przemieszczanie się mieszkańców - szczegóły na grafice powyżej.

ZTM ogłosił, że w związku z utrudnieniami obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich (KM) w obu strefach biletowych. Pasażerowie mogą więc korzystać z pociągów KM bez konieczności kupowania dodatkowych biletów.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruch na linii M1 zostanie w pełni przywrócony.