Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r.? Całe metro zamknięte. Co się dzieje?

Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r.? To pytanie zadają sobie pasażerowie we wtorek, 1 lipca o poranku. Od świtu wyłączone zostały obie linie warszawskiego metra. Co się dzieje? Do kiedy potrwają utrudnienia? Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępcze linie tramwajowe oraz autobusowe, ale stolica jest komunikacyjnie sparaliżowana, a dziesiątki osób mogą nie dotrzeć o poranku do pracy.

Autor: Amadeusz Calik / Super Express