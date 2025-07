Metro wraca na Racławicką! To koniec utrudnień? Jest komunikat

Stacja Racławicka ponownie otwarta

Dobra wiadomość dla wszystkich korzystających z metra! Warszawski Transport Publiczny (WTP) poinformował, że stacja Racławicka jest już otwarta dla pasażerów. „Stacja metra otwarta. Pociągi metra linii M1 kursują na całym odcinku bez utrudnień. Stacja dostępna dla pasażerów” – czytamy w komunikacie WTP. To koniec utrudnień i powrót do normalności na linii M1.

Przez blisko dwa tygodnie pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami. Pociągi linii M1 kursowały z pominięciem stacji Racławicka, co powodowało konieczność korzystania z komunikacji zastępczej lub innych stacji.

Pożar w metrze

Przypomnijmy, że 1 lipca doszło do pożaru w pomieszczeniu technicznym na stacji Racławicka. Ogień spowodował poważne uszkodzenia urządzeń związanych z zasilaniem i sterowaniem ruchem pociągów, w tym światłowodów. To doprowadziło do wyłączenia stacji z użytku i spowodowało utrudnienia na całej linii M1, a także częściowo na linii M2.

Zamiast Tesco na Kabatach wybudują wieżowce! Deweloper postawi bloki przy metrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sytuacja była na tyle poważna, że prezydent Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy. Dzięki szybkiej reakcji służb i intensywnym pracom naprawczym udało się przywrócić sprawność stacji w stosunkowo krótkim czasie. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w spowodowaniu pożaru.

Prokuratura prowadzi dochodzenie

Mimo wykluczenia wstępnego udziału osób trzecich, mokotowska prokuratura rejonowa wszczęła dochodzenie w sprawie pożaru. Na miejscu pracowali biegli z zakresu pożarnictwa, którzy mają ustalić dokładne przyczyny zdarzenia.

Sonda Lubisz podróżować metrem? Tak Nie